الحكومة تصدر جملة من القرارات

الوكيل الإخباري- أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع قانون التربية التعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026؛ وذلك تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية.



وفيما يتعلق بدعم وتنشيط عمل القطاع السياحي، أقر مجلس الوزراء نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها لسنة 2026م، وكذلك نظاما معدلا لنظام الجمعية الأردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها لسنة 2026م.

اضافة اعلان

وقرر مجلس الوزراء أيضا، الموافقة على توحيد الإجراءات للمجموعات السياحية على معبر الشيخ حسين ومعبر وادي عربة، أسوة بما هو معمول به على جسر الملك حسين، والذي يتمثل بعدم اشتراط مبيتهم ليلة أخرى في المملكة.



واستكمالا للتشريعات الناظمة لعملية تحديث قطاع الإعلام، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026 ومشاريع الأنظمة المعدلة ذات الصلة؛ تمهيدا لإرسالها إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إقرارها حسب الأصول.