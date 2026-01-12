الحكومة تصدر جملة من القرارات

وفيما يتعلق بدعم وتنشيط عمل القطاع السياحي، أقر مجلس الوزراء نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها لسنة 2026م، وكذلك نظاما معدلا لنظام الجمعية الأردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها لسنة 2026م.
واستكمالا للتشريعات الناظمة لعملية تحديث قطاع الإعلام، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026 ومشاريع الأنظمة المعدلة ذات الصلة؛ تمهيدا لإرسالها إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إقرارها حسب الأصول.
وتهدف هذه الخطوة إلى توحيد وتنظيم إجراءات منح وتجديد رخص أنشطة قطاع الكهرباء والرسوم المرتبطة بها، وتحديث الإطار التشريعي بما يواكب التطورات التقنية والأنشطة المستحدثة في سوق الطاقة.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية لتزويد الغاز الطبيعي للجمهورية العربية السورية، بين شركة الكهرباء الوطنية والشركة السورية للنفط التابعة لوزارة الطاقة في سوريا، والتي سيتم توقيعها قريبا.
