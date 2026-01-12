الإثنين 2026-01-12 09:59 م

الحكومة تصدر جملة من القرارات

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
 
الإثنين، 12-01-2026 08:21 م

الوكيل الإخباري-    أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع قانون التربية التعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026؛ وذلك تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية.
 
وفيما يتعلق بدعم وتنشيط عمل القطاع السياحي، أقر مجلس الوزراء نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها لسنة 2026م، وكذلك نظاما معدلا لنظام الجمعية الأردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها لسنة 2026م.

اضافة اعلان

 

وقرر مجلس الوزراء أيضا، الموافقة على توحيد الإجراءات للمجموعات السياحية على معبر الشيخ حسين ومعبر وادي عربة، أسوة بما هو معمول به على جسر الملك حسين، والذي يتمثل بعدم اشتراط مبيتهم ليلة أخرى في المملكة.
 
واستكمالا للتشريعات الناظمة لعملية تحديث قطاع الإعلام، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026 ومشاريع الأنظمة المعدلة ذات الصلة؛ تمهيدا لإرسالها إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إقرارها حسب الأصول.

 

ولغايات دعم وتسهيل الاستثمار في قطاع الطاقة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام شروط منح الرخصة وتجديدها والرسوم المستوفاة لمنحها أو تعديلها لسنة 2026؛ وذلك استنادا لأحكام قانون الكهرباء العام النافذ، وبما يراعي الضرورات التشريعية للأنشطة المحددة.
وتهدف هذه الخطوة إلى توحيد وتنظيم إجراءات منح وتجديد رخص أنشطة قطاع الكهرباء والرسوم المرتبطة بها، وتحديث الإطار التشريعي بما يواكب التطورات التقنية والأنشطة المستحدثة في سوق الطاقة.
 
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية لتزويد الغاز الطبيعي للجمهورية العربية السورية، بين شركة الكهرباء الوطنية والشركة السورية للنفط التابعة لوزارة الطاقة في سوريا، والتي سيتم توقيعها قريبا.
 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

أخبار محلية تأخير دوام العاملين في سلطة إقليم البترا إلى 9 صباحا الثلاثاء

معبر وادي عربة الحدودي

أخبار محلية توحيد الإجراءات للمجموعات السياحية على معبري الشيخ حسين ووادي عربة

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية إقرار مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026

مبنى وزارة التربية والتعليم

خاص بالوكيل التربية لـ "الوكيل": امتحان الإنجليزي للتوجيهي التكميلي يُعقد في موعده غدًا

رئاسة الوزراء

أخبار محلية الحكومة تصدر جملة من القرارات

وزارة التعليم العالي

أخبار محلية وزارة التعليم العالي ترفع عدد مستفيدي صندوق دعم الطالب الجامعي إلى 60 ألفا

فاتورة كهرباء

شؤون برلمانية شركات الكهرباء: ارتفاع الفواتير سببه تغير النمط الاستهلاكي وزيادة استخدام التدفئة

قرار ملكي يحمّل الاقتصاد الوطني مسؤولية الاستثمار في الطالب

أخبار محلية بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني



 






الأكثر مشاهدة