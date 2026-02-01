الحكومة تصدر جملة من القرارات

وفي إطار جهود الحكومة لتحسين خدمات النَّقل السِّياحي أيضاً، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام ترخيص خدمة التَّأجير لسنة 2026م، وبما يتوافق مع قانون تنظيم نقل الركَّاب رقم 19 لسنة 2017م.
وفي إطار دعم الاستثمار، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على إنشاء منطقة حرَّة ضمن صالات رجال الأعمال والمسافرين في كل من مطار الملكة علياء الدولي ومطار مدينة عمَّان في المواقع والمساحات المتعاقد عليها مع المشغلين لهذين المطارين.
وفي إطار الحماية الاجتماعيَّة، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الخطَّة الوطنيَّة للوقاية والاستجابة متعددة القطاعات لقضايا حماية الطفل والعنف الأسري ضدّ النساء والفتيات للأعوام 2026 – 2030م وتعميمها على الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية لتنفيذها.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الحلول المتعلِّقة بالأراضي المقام عليها مخيمات، على غرار الحلول السابقة التي تمَّ إقرارها لمخيم الطالبية في لواء الجيزة وبما يكفل إنهاء النزاعات القضائية القائمة، ووفقاً لمبدأ التَّعويض العادل، وبناء على رغبة أصحابها.
وقرَّر مجلس الوزراء إعفاء سيَّارات الإسعاف، والمجهَّزة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، من مجموع الضَّريبة الخاصَّة البالغة نسبتها 48%، لتصبح صفراً
- إقرار مشروع قانون معدِّل لقانون المحكمة الدِّستوريَّة
وأقرَّ مجلس الوزراء مشروع قانون معدِّل لقانون المحكمة الدِّستوريَّة لسنة 2026م.
وقرَّر المجلس، إحالة أمين عام وزارة الأشغال العامَّة والإسكان للشؤون الفنيَّة الدكتور جمال قطيشات على التَّقاعد.
كما قرَّر المجلس تعيين المهندس نبيل سعد الدِّين الجريري الحصان مديراً للمدينة في أمانة عمَّان الكُبرى، وإحالة المستشار أحمد عبدالقادر الملكاوي على التَّقاعد.
وقرَّر المجلس أيضاً تعيين أيمن عبد الرَّحمن أبو الربّ مديراً عامَّاً للموازنة العامَّة، وكذلك تعيين المهندس أحمد قاسم عبد عبابنة مفوَّضاً لشؤون العمل الإشعاعي والنَّووي في هيئة الطَّاقة والمعادن.
