الحكومة تصدر جملة من القرارات

كما وافقت الحكومة على قرار حكومة مملكة اسبانيا ترشيح السيد خوسيه لويس باردو كويردو، ليكون سفيرًا فوق العادة ومفوضا لها لدى البلاط الملكي الهاشمي.
ووافقت الحكومة على قرار حكومة جمهورية إيطاليا ترشيح السيد بير لويجي زامبورليني، ليكون سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لها لدى البلاط الملكي الهاشمي.
