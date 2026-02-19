الحكومة تصدر جملة من القرارات

10:22 م

الوكيل الإخباري- صدرت في عدد الجريدة الرسمية اليوم الخميس، موافقة الحكومة على قرار حكومة جمهورية ليتوانيا ترشيح السيد Valdas Lastauskas، ليكون سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لها غير مقيم لدى البلاط الملكي الهاشمي. اضافة اعلان





كما وافقت الحكومة على قرار حكومة مملكة اسبانيا ترشيح السيد خوسيه لويس باردو كويردو، ليكون سفيرًا فوق العادة ومفوضا لها لدى البلاط الملكي الهاشمي.



ووافقت الحكومة على قرار حكومة جمهورية إيطاليا ترشيح السيد بير لويجي زامبورليني، ليكون سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لها لدى البلاط الملكي الهاشمي.





