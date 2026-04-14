الثلاثاء 2026-04-14 10:43 م

الحكومة تصرف 2 مليون لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي

الثلاثاء، 14-04-2026 08:11 م

الوكيل الإخباري-   قرر مجلس الوزراء الثلاثاء، صرف 2 مليون دينار من مخصصات الخزينة المرصودة في موازنة وزارة المالية لسنة 2026 لصالح سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لغايات دعم البنية التحتية بتدخلات ضرورية من شأنها تشجيع الحركة السياحية في إقليم البترا التنموي السياحي.

وجاء القرار بناء على تنسيب وزير المالية.

 
 


