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الحكومة تطرح عدداً من العطاءات لبدء التنفيذ

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 13-10-2024 08:39 ص

الوكيل الإخباري-   طرحت وزارات ومؤسسات وبلديات عدداً من العطاءات الحكومية لبدء التنفيذ ، مستهدفة شركات المقاولات للاستماع إلى  العروض وإرساء العطاءات للمنفذ الأفضل .

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وفي التفاصيل فإن القيادة العامة للقوات المسلحة وشركة تطوير العقبة ووزارة المياه - سلطة وادي الأردن وبلدية اربد الكبرى وشركة مياهنا ، طرحوا عدداً من العطاءات لدعوة الشركات المعنية بتنفيذ هذه العطاءات للبدء ، وهذا ما جاء في إعلان العطاءات :

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