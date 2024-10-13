الحكومة تطرح عدداً من العطاءات لبدء التنفيذ

وفي التفاصيل فإن القيادة العامة للقوات المسلحة وشركة تطوير العقبة ووزارة المياه - سلطة وادي الأردن وبلدية اربد الكبرى وشركة مياهنا ، طرحوا عدداً من العطاءات لدعوة الشركات المعنية بتنفيذ هذه العطاءات للبدء ، وهذا ما جاء في إعلان العطاءات :
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