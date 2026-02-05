الحكومة تطرح فرصا صناعية تشمل مكونات "الدرون" وأشباه الموصلات

الوكيل الإخباري- طرحت الحكومة فرصا استثمارية صناعية استراتيجية ذات أولوية وطنية، ركزت على الصناعات الحديثة، وفي مقدمتها تصنيع مكونات الطائرات بدون طيار، وإنتاج أشباه الموصلات، وإنشاء مراكز بيانات متقدمة، ضمن منظومة شراكات متكاملة مع القطاعين العام والخاص.

ووفق الفرص الاستثمارية، التي نشرتها وزارة الاستثمار، فإن الفرص الجديدة مفتوحة أمام المستثمرين المحليين والدوليين، وبما يعكس توجها لتعزيز النمو في قطاعات الطاقة واللوجستيات والبنية التحتية، وتهيئة بيئة تمكينية تقلّل المخاطر وتسرّع التنفيذ عبر مناطق وحوافز وسياسات داعمة.



وفي التفاصيل؛ يهدف مشروع تصنيع مكونات الطائرات بدون طيار (درون) إلى إنتاج هياكل خفيفة ومتينة من المواد المركبة، تشمل ألياف الكربون والألياف الزجاجية، للطائرات بدون طيار التجارية والدفاعية.

كما يشمل المشروع، تصنيع محركات كهربائية عالية الكفاءة، وأنظمة دفع متخصصة، ومكونات أخرى مخصصة للطائرات بدون طيار.



- مشاريع ذات أولوية

كما تتضمن الفرص المطروحة، إنتاج أشباه الموصلات عبر إنشاء خط إنتاج لتجميع واختبار وتغليف رقائق أشباه الموصلات، مدعوما بمختبرات متقدمة وأنظمة رقابة ذات جودة عالية لتلبية متطلبات المصنعين المحليين والإقليميين.



وتتضمن الفرص كذلك تصنيع البطاريات للأجهزة اللاسلكية والإلكترونية من خلال تصميم وإنتاج خلايا وبطاريات وتجميع حزم طاقة مخصصة للأجهزة الإلكترونية والاتصالات والطائرات بدون طيار والمركبات الخفيفة، وفق معايير السلامة والجودة.



كما شملت إنشاء أول مصنع أردني لإنتاج اليوريا والأمونيا من الغاز الطبيعي قرب حقل الريشة، إلى جانب تصنيع وتشكيل المعادن باستخدام عمليات الصب لإنتاج قطع وهياكل معدنية باستخدام قوالب قابلة لإعادة الاستخدام، مناسبة للمكونات الصناعية والعسكرية المعقدة، مع إمكانية التشطيب والمعالجة الحرارية.



وتشمل القائمة تصنيع لوحات الدوائر المطبوعة لإنتاج لوحات دوائر كهربائية أحادية ومتعددة الطبقات وفق المعايير الصناعية والعسكرية للاستخدام في الإلكترونيات والاتصالات والأجهزة الطبية والدفاع، وتصنيع وتشكيل المعادن باستخدام تقنيات الطرق لإنتاج أجزاء ومكونات معدنية عالية القوة عبر عمليات السحب والتشكيل الحراري، موجهة للصناعات الدفاعية والسيارات والآليات الثقيلة، وفقا للمواصفات والمعايير الدولية.



كما طرحت الحكومة مشروع تصنيع هوائيات الاتصالات وكابلات الاتصالات الراديوية لإنتاج الهوائيات وكابلات الترددات الراديوية بأنواعها ونطاقات ترددية مختلفة للاستخدامات المدنية والعسكرية، بمعايير مطابقة عالية.



وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أُضيفت إلى قائمة الفرص الاستثمارية الاستراتيجية مجموعة مشاريع نوعية لدعم التحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية الرقمية المتقدمة، من بينها إنشاء مصنع لتصنيع مكونات مراكز البيانات.



ويهدف المشروع إلى إنشاء مركز بيانات متقدم يوفر بنية رقمية آمنة لمعالجة وتخزين وإدارة البيانات، ومجهز بأنظمة تبريد متطورة، وطاقة احتياطية، وحلول متكاملة للأمن السيبراني، بما يدعم التحول الرقمي وتقديم الخدمات الحكومية، ويخدم القطاع المصرفي والقطاع التقني وقطاع الاتصالات.