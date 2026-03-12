الخميس 2026-03-12 07:45 م

الحكومة تطرح مشروع "جسر عمّان" للاستثمار

الحكومة تطرح مشروع "جسر عمّان" للاستثمار
 
الخميس، 12-03-2026 06:27 م

الوكيل الإخباري- طرحت وزارة الاستثمار، الخميس، فرصة استثمارية كبرى متمثلة في مشروع جسر عمّان.

ودعت الوزارة الشركات المؤهلة والائتلافات المتخصصة في تصميم وإنشاء وتمويل وتشغيل وصيانة مشاريع الطرق والجسور الكبرى إلى المشاركة في عملية التأهيل الأولي للمشروع وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.


ويُعدّ مشروع جسر عمّان من المشاريع الاستراتيجية الرائدة في قطاع النقل والبنية التحتية، إذ يتضمن إنشاء أول طريق سريع معلّق في الأردن بطول 15.8 كيلومتراً يربط شمال العاصمة عمّان بجنوبها، بما يسهم في تحسين كفاءة الحركة المرورية في أحد أكثر المحاور ازدحاماً في المملكة، وتعزيز الترابط الحضري ودعم النشاط الاقتصادي.


ويهدف المشروع إلى تطوير بنية تحتية متقدمة للنقل الحضري، حيث يتضمن إنشاء طريق بمسربين في كل اتجاه إضافة إلى مسار مخصص لحافلات التردد السريع، إلى جانب استخدام أنظمة النقل الذكية وحلول الدفع الحديثة والإنارة الموفرة للطاقة، بما يعزز كفاءة التنقل ويحدّ من الأثر البيئي.


كما يوفر المشروع قدرة استيعابية مرورية، ويسهم في تقليل زمن الرحلات وتحسين جودة الحياة، إلى جانب كونه فرصة استثمارية واعدة ضمن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع البنية التحتية.


وبيّن الإعلان الصادر عن وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة الاستثمار أن المشروع سيُنفذ بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، ويعمل بنظام العبور مقابل رسوم، مع الإبقاء على شارع الملك عبدالله الثاني كطريق بديل مجاني متاح أمام المستخدمين.

 
 


