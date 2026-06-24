الحكومة تطفي ديونا بقيمة 1.250 مليار دينار في أول 5 أشهر من العام الحالي

الوكيل الإخباري- اقترضت الحكومة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي عبر طرح سندات وأذونات خزينة ( اقتراض داخلي) بقيمة 2.075 مليار دينار.

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ووفقا لبيانات وزارة المالية، فإن الحكومة أطفأت ديون بقيمة 1.250 مليار دينار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي.