الأربعاء 2026-06-24 02:39 م

الحكومة تطفي ديونا بقيمة 1.250 مليار دينار في أول 5 أشهر من العام الحالي

وزارة المالية
وزارة المالية
 
الأربعاء، 24-06-2026 01:11 م

الوكيل الإخباري-   اقترضت الحكومة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي عبر طرح سندات وأذونات خزينة ( اقتراض داخلي) بقيمة 2.075 مليار دينار.

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ووفقا لبيانات وزارة المالية، فإن الحكومة أطفأت ديون بقيمة 1.250 مليار دينار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي.


وبحسب البيانات فإن قيمة الفوائد المترتبة على سندات وأذونات الخزينة التي تم طرحها 427 مليون دينار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي.

 
 


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