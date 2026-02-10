الحكومة تطلق المرحلة الثانية من جلساتها الميدانية من محافظة الكرك

وقال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني: "نبدأ هذه المرحلة صباح الثلاثاء، بعقد جلسة مجلس الوزراء في محافظة الكرك، بمشاركة ممثلين عن الهيئات والفعاليات الشعبية في المحافظة".
وأضاف المومني، عبر حسابه على "إكس"، أن الجلسة ستتضمن استعراض ما تم تحقيقه في محافظة الكرك خلال العام الماضي، إلى جانب مناقشة التحديات والأولويات، وطرح خطط الوزارات التنموية للمرحلة القادمة حول احتياجات المحافظة ومواطنيها ومتطلبات التنمية فيها.
وتابع: "من الكرك الأبية نبدأ، بإذن الله، جلسات مجلس الوزراء الميدانية لهذا العام".
