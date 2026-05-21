الحكومة تطلق حملة وطنية لترشيد استهلاك الطاقة

الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الخميس، الحملة التوعوية لترشيد استهلاك الطاقة تحت شعار "جيل أوعى، طاقة أكفأ، أردن أقوى" تزامنا مع اليوم العربي لكفاءة الطاقة الذي يصادف في الـ 21 من أيار من كل عام.

وتأتي هذه الحملة انسجاما مع الهدف الاستراتيجي للوزارة الرامي إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات من خلال تعزيز الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك وترسيخ ثقافة الاستخدام الأمثل للطاقة لدى أفراد المجتمع.



وأكدت الوزارة حرصها على إشراك مختلف فئات المجتمع، لا سيما الشباب وطلبة الجامعات في جميع أنحاء المملكة، باعتبارهم بناة المستقبل وشركاء أساسيين في نشر الوعي وتحقيق الاستدامة.



وتتضمن الحملة، تنفيذ مجموعة من الأنشطة التوعوية تشمل تصميم وتوزيع منشورات إرشادية في مختلف محافظات المملكة وبث رسائل توعوية عبر الإذاعات المحلية وإذاعات الجامعات، إلى جانب تخصيص خطبة الجمعة لتسليط الضوء على أهمية ترشيد استهلاك الطاقة، فضلا عن النشر والتوعية عبر المواقع الإلكترونية الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي.