الحكومة تطلق مشروع ربط التأشيرة الإلكترونية مع التذكرة الموحدة

ويذكر أن هذا المشروع، الذي تم بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة، يهدف إلى تسهيل إجراءات دخول المسافرين الأجانب الذين قاموا بشراء التذكرة الموحدة إلى المملكة عبر المراكز الحدودية، وتمكينهم من الحصول على التأشيرة إلكترونيًا عند شراء التذكرة قبل القدوم.
ومن شأن هذا المشروع تسهيل دخول الأجانب القادمين إلى المملكة في المراكز الحدودية، وتبسيط إجراءات الدخول.
وجاء تنفيذ مشروع ربط التأشيرة الإلكترونية مع التذكرة الموحدة تماشيًا مع رؤية التحديث الاقتصادي، وفي سياق التسهيلات التي تم اتخاذها لتبسيط إجراءات الحصول على التأشيرة والإقامة للأجانب الراغبين بزيارة المملكة.
كما أنه يصب في إطار الجهود الوطنية المبذولة لتشجيع السياحة بمختلف أنواعها.
-
أخبار متعلقة
-
وزير النقل يبحث وبعثة الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون والفرص الاستثمارية
-
وزارة الأشغال تفعل خطة الطوارئ استعدادا للمنخفض الجوي
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وكيل الأمين العام لشؤون عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة
-
تحذير من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لجميع المواطنين
-
المياه تعلن حالة الطوارئ واستنفار الكوادر استعدادًا للمنخفض الجوي
-
وزير السياحة: إطلاق مسح لقياس أعداد السياح واتجاهاتهم في حزيران المقبل
-
وزيرة التنمية: توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ضمن البرنامج التنفيذي 2026–2029
-
وزير السياحة: 75% من سياح دول الخليج يزورون شمال الأردن ويجب تعزيز الاستثمارات هناك