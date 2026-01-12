الإثنين 2026-01-12 04:54 م

الحكومة تطلق مشروع ربط التأشيرة الإلكترونية مع التذكرة الموحدة

الإثنين، 12-01-2026 03:47 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الداخلية ووزارة السياحة والآثار، اليوم، عن إطلاق مشروع ربط التأشيرة الإلكترونية مع التذكرة الموحدة.اضافة اعلان


ويذكر أن هذا المشروع، الذي تم بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة، يهدف إلى تسهيل إجراءات دخول المسافرين الأجانب الذين قاموا بشراء التذكرة الموحدة إلى المملكة عبر المراكز الحدودية، وتمكينهم من الحصول على التأشيرة إلكترونيًا عند شراء التذكرة قبل القدوم.

ومن شأن هذا المشروع تسهيل دخول الأجانب القادمين إلى المملكة في المراكز الحدودية، وتبسيط إجراءات الدخول.

وجاء تنفيذ مشروع ربط التأشيرة الإلكترونية مع التذكرة الموحدة تماشيًا مع رؤية التحديث الاقتصادي، وفي سياق التسهيلات التي تم اتخاذها لتبسيط إجراءات الحصول على التأشيرة والإقامة للأجانب الراغبين بزيارة المملكة.

كما أنه يصب في إطار الجهود الوطنية المبذولة لتشجيع السياحة بمختلف أنواعها.
 
 


