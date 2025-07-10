الحكومة تطلق منصة "الأرقام التعريفية" .. تعرف عليها

01:13 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/737587 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، اليوم الخميس، منصة "الأرقام التعريفية"، في إطار جهودها الرامية إلى دعم التحول الرقمي في القطاع الحكومي، وتوحيد رموز المؤسسات الرسمية بما يضمن دقة تبادل البيانات وسلاسة التكامل بين الأنظمة الرقمية. اضافة اعلان





وجاء إطلاق المنصة خلال فعالية عُقدت في مقر الوزارة، بحضور عدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية، حيث تهدف المبادرة إلى توفير مرجع موحّد يحتوي على رموز تعريفية ثابتة للجهات والوحدات التنظيمية الرسمية، تُستخدم كأساس فني موثوق لعمليات الربط البيني.



وتُعد المنصة إحدى الركائز الأساسية للبنية التحتية الرقمية الوطنية، إذ تسهم في تقليل التكرار والأخطاء في إدخال البيانات، وتعزز من كفاءة الإجراءات الحكومية، لا سيما في ظل التوسع المتزايد في الخدمات الرقمية.



وفي كلمتها خلال الحفل، أكدت عطوفة الأمين العام لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، سميرة الزعبي، أن إطلاق المنصة يُجسد توجهات الوزارة نحو تطوير بيئة رقمية مترابطة، تقوم على الحوكمة الرشيدة وتكامل قواعد البيانات بين المؤسسات.



وأضافت الزعبي أن المشروع تم تطويره بالشراكة مع فرق التحول الرقمي في مختلف المؤسسات، ومرّ بمراحل فنية وإدارية متعددة، شملت التحليل، والتصميم، والتطوير، وصولًا إلى التشغيل التجريبي، مؤكدة أن المرحلة الأولى شملت تخصيص رموز تعريفية لعدد من المؤسسات الحكومية، على أن يتم التوسّع تدريجيًا ليشمل باقي الجهات ذات العلاقة.



ومن المخطط ربط المنصة لاحقًا مع منظومات العمل الرقمي الأخرى، مثل قواعد البيانات الوطنية ومنصات الخدمات الإلكترونية، لتعزيز كفاءة التكامل الرقمي على المستوى الحكومي.



وتواصل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تنفيذ مبادرات استراتيجية تهدف إلى بناء إدارة عامة ذكية، وتطوير منظومة الخدمات الرقمية، بما يتماشى مع رؤى التحديث الاقتصادي والإداري وأولويات التحول الرقمي الوطني.