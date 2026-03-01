الحكومة تطمئن الأردنيين: وفرة في السلع الأساسية واستقرار في الأسواق

03:00 م

الوكيل الإخباري- قال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة إن الوزارة لديها خطط اعتيادية للتعامل مع الظروف المستجدة في المنطقة، بالشكل الذي يضمن انتظام عمل سلاسل التوريد وتوفير السلع للسوق المحلي ومستلزمات الإنتاج.





وأضاف أن المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية في المملكة آمن ومطمئن، ويكفي لتغطية احتياجات السوق المحلي لفترات زمنية مريحة، في ظل انتظام عمليات التوريد واستقرار سلاسل الإمداد.



وأوضح القضاة أن الوزارة تتابع بشكل يومي مستويات المخزون التمويني للسلع الأساسية، بما في ذلك القمح والشعير والأرز والسكر والزيوت والبقوليات، لضمان ديمومة توفرها في الأسواق المحلية دون انقطاع.



وأشار إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات استباقية لتعزيز المخزون الغذائي من خلال تنويع مصادر الاستيراد وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وضبط عمليات تصدير السلع الغذائية، حيث منعت الوزارة تصدير عدد من السلع الغذائية الأساسية إلا بموجب موافقات رسمية مبررة، بما يسهم في المحافظة على استقرار الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.



وبين القضاة أن فرق الرقابة التابعة للوزارة تكثف جولاتها الميدانية في مختلف محافظات المملكة لمتابعة توفر السلع والتأكد من الالتزام بالتشريعات الناظمة للأسواق، ومنع أي ممارسات تؤثر في استقرار الأسعار أو توفر المواد التموينية.



وأكد أن الأسواق المحلية تشهد وفرة واضحة في مختلف السلع الغذائية، داعيًا المواطنين إلى عدم التهافت على الشراء، في ظل توفر مخزون استراتيجي آمن ومستقر يلبي احتياجات المملكة.





