الحكومة تعتمد الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي وخطة تنفيذية شاملة

07:12 م

الوكيل الإخباري- أقرّ مجلس الوزراء الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي للأعوام 2026 – 2028 والخطة التنفيذية لها، بهدف تمكين المواطنين رقميًا، وتوظيف التكنولوجيا والابتكار لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جودة الخدمات. اضافة اعلان





وتشمل الاستراتيجية مجالات البيانات والتقنيات المتقدمة، المدفوعات الرقمية، الأمن السيبراني، الجيل الخامس، الهوية الرقمية، والصحة والتعليم الرقمي، وتنفذ من خلال 57 مشروعاً حتى عام 2028.