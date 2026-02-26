الحكومة تعد خطة بديلة عن شراء المياه الإضافية من إسرائيل

الوكيل الإخباري- صرح مصدر مسؤول أن الحكومة أعدت خطة بديلة عن اتفاقية شراء المياه الإضافية من إسرائيل (50 مليون متر مكعب سنويا)، حيث بدأت الحكومة باعداد هذه الخطة بتوجيه من رئيس الوزراء العام الماضي وقبل انتهاء الاتفاقية لضمان استدامة الامن المائي الاردني.

اضافة اعلان