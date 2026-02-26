الخميس 2026-02-26 09:58 م

الحكومة تعد خطة بديلة عن شراء المياه الإضافية من إسرائيل

ن
أرشيفية
 
الخميس، 26-02-2026 08:21 م

الوكيل الإخباري- صرح مصدر مسؤول أن الحكومة أعدت خطة بديلة عن اتفاقية شراء المياه الإضافية من إسرائيل (50 مليون متر مكعب سنويا)، حيث بدأت الحكومة باعداد هذه الخطة بتوجيه من رئيس الوزراء العام الماضي وقبل انتهاء الاتفاقية لضمان استدامة الامن المائي الاردني. 

اضافة اعلان


علما بإن اتفاقية المياه قد انتهت قبل ثلاثة أشهر ولم تجدد حتى الآن، وتعتبر هذه الاتفاقية جزء هام من التعاون في مجال المياه بين الأردن وإسرائيل. كما اكد المصدر ان المصلحة الوطنية هي التي ستحدد  خيارات واولويات الاردن في هذا الشان والاجراءات المستقبلية بهذا الخصوص.

وكشف المصدر أنه يتم حالياً  الانتهاء من الخطوات الأخيرة لتوقيع الغلق المالي لمشروع الناقل الوطني للمياه مع الهيئات الدولية والمحلية، والذي من المتوقع توقيعه قبل نهاية الشهر القادم ليبدأ تنفيذه هذا العام، وسيزود المملكة ب 300 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنويا، لتغطية احتياجاتها والعجز المائي خلال العقد القادم.

وكانت بعض وسائل الإعلام قد تناقلت في الفترة الأخيرة أن إسرائيل لا تنوي العودة إلى اتفاقية بيع المياه للأردن

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزير النقل نضال القطامين

أخبار محلية وزير النقل يبحث تعزيز خدمات الحافلات وتوسيع تطبيق الأنظمة الذكية

ل

عربي ودولي أكسيوس: كوشنر وويتكوف أعربا عن خيبة أملهما مما تم سماعه من إيران

c

شؤون برلمانية المصري: المياه الوطنية ضرورة استراتيجية للأردن

خلال استقبال وفد شبابي من جمعية أهل الجبل للتنمية البشرية

أخبار محلية العيسوي: رؤية الملك الشاملة تمهد لمرحلة متقدمة تعزز قوة الدولة

ب

أخبار محلية بحث مجالات التعاون بين أوقاف إربد الثانية ومستشفى الأميرة بسمة التعليمي

العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد للنائب الخلايلة والمهندس الطراونة بالشفاء

أخبار محلية العيسوي يعزي العجارمة وأبو عويمر

ب

أسواق ومال ارتفاع صادرات روسيا من الحبوب بنحو 5 بالمئة

و

أخبار محلية عجلون: خطة إقراضية بقيمة مليوني دينار لدعم القطاع الزراعي



 






الأكثر مشاهدة