الحكومة تعد خطة بديلة عن شراء المياه الإضافية من إسرائيل

علما بإن اتفاقية المياه قد انتهت قبل ثلاثة أشهر ولم تجدد حتى الآن، وتعتبر هذه الاتفاقية جزء هام من التعاون في مجال المياه بين الأردن وإسرائيل. كما اكد المصدر ان المصلحة الوطنية هي التي ستحدد خيارات واولويات الاردن في هذا الشان والاجراءات المستقبلية بهذا الخصوص.
وكشف المصدر أنه يتم حالياً الانتهاء من الخطوات الأخيرة لتوقيع الغلق المالي لمشروع الناقل الوطني للمياه مع الهيئات الدولية والمحلية، والذي من المتوقع توقيعه قبل نهاية الشهر القادم ليبدأ تنفيذه هذا العام، وسيزود المملكة ب 300 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنويا، لتغطية احتياجاتها والعجز المائي خلال العقد القادم.
وكانت بعض وسائل الإعلام قد تناقلت في الفترة الأخيرة أن إسرائيل لا تنوي العودة إلى اتفاقية بيع المياه للأردن
-
أخبار متعلقة
-
وزير النقل يبحث تعزيز خدمات الحافلات وتوسيع تطبيق الأنظمة الذكية
-
العيسوي: رؤية الملك الشاملة تمهد لمرحلة متقدمة تعزز قوة الدولة
-
بحث مجالات التعاون بين أوقاف إربد الثانية ومستشفى الأميرة بسمة التعليمي
-
العيسوي يعزي العجارمة وأبو عويمر
-
عجلون: خطة إقراضية بقيمة مليوني دينار لدعم القطاع الزراعي
-
تنشيط السياحة تشارك في معرض جنوب آسيا للسفر والسياحة بنيودلهي
-
قرار تعريب قيادة الجيش العربي إرادةٌ سياديةٌ خالدةٌ وصناعةُ مجدٍ عسكريٍّ أردني
-
بدء تشغيل مشروع تنظيم دخول وخروج الشاحنات إلى العقبة الشهر المقبل