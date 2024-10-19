الحكومة تعرب عن تضامنها مع ماليزيا جراء الفيضانات

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، تعاطف المملكة وتضامنها مع حكومة وشعب ماليزيا، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين والسلامة للمفقودين.
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