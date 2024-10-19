الحكومة تعرب عن تضامنها مع ماليزيا جراء الفيضانات

الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، عن تضامنها مع حكومة وشعب ماليزيا، جراء الفيضانات التي اجتاحت عدة ولايات فيها، وأسفرت عن الآلاف من المنكوبين وعديد المفقودين.

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