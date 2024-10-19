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الحكومة تعرب عن تضامنها مع ماليزيا جراء الفيضانات

العاصمة عمان
العاصمة عمان
السبت، 19-10-2024 06:16 م

الوكيل الإخباري-   أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، عن تضامنها مع حكومة وشعب ماليزيا، جراء الفيضانات التي اجتاحت عدة ولايات فيها، وأسفرت عن الآلاف من المنكوبين وعديد المفقودين.

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وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، تعاطف المملكة وتضامنها مع حكومة وشعب ماليزيا، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين والسلامة للمفقودين.

 
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