الحكومة تعفي شاحنات المساعدات إلى غزة من الرسوم والضريبة

ويأتي القرار استكمالا لقرار سابق لمجلس الوزراء بإعفاء 270 شاحنة ومركبة من الرسوم والضرائب ليصبح العدد الإجمالي 500 شاحنة ومركبة (سيارات ورافعات شوكية).
وسيتم تسجيل هذه المركبات والشاحنات باسم الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وتشغيلها من قبل القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والهيئة.
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