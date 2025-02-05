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الحكومة تعفي شاحنات المساعدات إلى غزة من الرسوم والضريبة

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
الأربعاء، 05-02-2025 01:40 م
الوكيل الإخباري-   قرر مجلس الوزراء التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إعفاء الشاحنات والمركبات المنوي التبرع بها من مكتب الأمم المتحدة البالغ عددها 230 مركبة وشاحنة من جميع الرسوم الجمركية والضريبة العامة والخاصة على المبيعات، وذلك لغايات استخدامها لدعم الممر الإنساني الأردني وتقديم المساعدات إلى سكان قطاع غزة ودعم جهود الإغاثة الأردنية للقطاع.اضافة اعلان


ويأتي القرار استكمالا لقرار سابق لمجلس الوزراء بإعفاء 270 شاحنة ومركبة من الرسوم والضرائب ليصبح العدد الإجمالي 500 شاحنة ومركبة (سيارات ورافعات شوكية).

وسيتم تسجيل هذه المركبات والشاحنات باسم الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وتشغيلها من قبل القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والهيئة.
 
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