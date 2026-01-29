الخميس 2026-01-29 04:57 م

الحكومة تعقد جلسات حوارية لمناقشة تطوير مشروع مدينة عمرة السبت

أرشيفية
 
الخميس، 29-01-2026 03:13 م

الوكيل الإخباري- تُعقد في رئاسة الوزراء بعد غد السبت، جلسات حوارية متخصّصة؛ لمناقشة تطوير مشروع مدينة عمرة، يشارك فيها أكثر من 150 خبيراً من مختلف المجالات من الهندسة والتخطيط العمراني والحضري والبيئة والنقل إضافة إلى مختصين وأكاديميين في مجالات العمارة والطاقة والبيئة والمياه والاقتصاد والاستثمار وممثلين عن النَّقابات ذات العلاقة.

وتأتي الجلسات في إطار سعي الحكومة لإشراك الخبراء الأردنيين في تطوير التصاميم الخاصة بمشروع مدينة عمرة، والمشاريع المنبثقة عنها، خصوصاً المرحلة الأولى التي تضمّ مشاريع استثماريَّة إنتاجيَّة تشمل مركزاً دوليَّاً للمعارض والمؤتمرات، ومدينة رياضيَّة متكاملة تضم ستاداً دوليَّاً لكرة القدم ومدينة أولمبيَّة إلى جانبه، وصالات مجهَّزة بمعايير أولمبيَّة للرّياضات المختلفة، والتي سيبدأ العمل فيها العام الحالي وتمتدُّ حتى عام 2029.


وتهدف الجلسات للاستماع إلى آراء وطروحات المشاركين، والاستفادة من خبراتهم للوصول إلى أفضل النماذج في تطوير المدن المستدامة، بما يسهم في الوصول إلى نواة لمدينة خضراء حديثة تراعي معايير الاستدامة وجودة الحياة، والهويَّة الأردنيَّة، وتفتح فرصاً استثماريَّة واقتصاديَّة واعدة.


وستعقد خمس جلسات متخصِّصة تشمل موضوعات: التنمية والتطوير الحضري، والأثر الاقتصادي وتكنولوجيا المستقبل، والمياه والطاقة والبيئة، والثقافة والتعليم، والرياضة والصحة والتنقل.


وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان قد أطلق مشروع مدينة عمرة نهاية شهر تشرين الثَّاني الماضي، حيث بدأت أعمال البنية التحتيَّة في المشروع؛ ليشكّل نموذجاً جديداً في التَّطوير الحضري وإدارة النموّ السكاني طويل الأمد؛ ونواة لمدينة مستقبليَّة نموذجيَّة للشَّباب والجيل القادم، بتنظيم وتخطيط مُحكَم، تمتدّ مراحل تطويرها على مدى 25 عاماً وبشكل عابر للحكومات.

 
 


