الحكومة تعقد جلسات حوارية لمناقشة تطوير مشروع مدينة عمرة السبت

الوكيل الإخباري- تُعقد في رئاسة الوزراء بعد غد السبت، جلسات حوارية متخصّصة؛ لمناقشة تطوير مشروع مدينة عمرة، يشارك فيها أكثر من 150 خبيراً من مختلف المجالات من الهندسة والتخطيط العمراني والحضري والبيئة والنقل إضافة إلى مختصين وأكاديميين في مجالات العمارة والطاقة والبيئة والمياه والاقتصاد والاستثمار وممثلين عن النَّقابات ذات العلاقة.

اضافة اعلان



وتأتي الجلسات في إطار سعي الحكومة لإشراك الخبراء الأردنيين في تطوير التصاميم الخاصة بمشروع مدينة عمرة، والمشاريع المنبثقة عنها، خصوصاً المرحلة الأولى التي تضمّ مشاريع استثماريَّة إنتاجيَّة تشمل مركزاً دوليَّاً للمعارض والمؤتمرات، ومدينة رياضيَّة متكاملة تضم ستاداً دوليَّاً لكرة القدم ومدينة أولمبيَّة إلى جانبه، وصالات مجهَّزة بمعايير أولمبيَّة للرّياضات المختلفة، والتي سيبدأ العمل فيها العام الحالي وتمتدُّ حتى عام 2029.



وتهدف الجلسات للاستماع إلى آراء وطروحات المشاركين، والاستفادة من خبراتهم للوصول إلى أفضل النماذج في تطوير المدن المستدامة، بما يسهم في الوصول إلى نواة لمدينة خضراء حديثة تراعي معايير الاستدامة وجودة الحياة، والهويَّة الأردنيَّة، وتفتح فرصاً استثماريَّة واقتصاديَّة واعدة.



وستعقد خمس جلسات متخصِّصة تشمل موضوعات: التنمية والتطوير الحضري، والأثر الاقتصادي وتكنولوجيا المستقبل، والمياه والطاقة والبيئة، والثقافة والتعليم، والرياضة والصحة والتنقل.