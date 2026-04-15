الأربعاء 2026-04-15 12:47 م

الحكومة تعلن الخميس 30 نيسان عطلة رسمية بمناسبة يوم العمَّال

الأربعاء، 15-04-2026 10:00 ص
الوكيل الإخباري-  احتفاء بيوم العمَّال العالمي الذي يصادف في الأوَّل من أيَّار، قرر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان في بلاغ رسمي أصدره اليوم، تعطيل دوام الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرَّسميَّة، والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمَّان الكُبرى، والشَّركات المملوكة بالكامل للحكومة، يوم الخميس الموافق الثلاثين من نيسان لعام 2026 ميلاديَّة.اضافة اعلان
 
 


