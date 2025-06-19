الحكومة تعلن بدء صرف مستحقات مالية متأخرة لهذه الفئة

ولفت إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار دعم تنفيذ المشاريع البلدية وضمان سيرها دون تأخير، بما ينعكس إيجابا على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويسهم في تحريك التنمية المحلية والاقتصاد الوطني.
وأكد أهمية حل المشكلات العالقة التي تواجه البلديات، خاصة تلك المرتبطة بالالتزامات المالية، لما لها من أثر مباشر على استمرارية المشاريع وخدمة المجتمعات المحلية.
وأوضح المصري أن مجلس الوزراء قرر في 26 أيار الماضي، الموافقة على الإجراءات اللازمة لتسديد مطالبات المقاولين والموردين، على أن تصرف خلال شهر حزيران الجاري.
-
أخبار متعلقة
-
(73) محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
-
إعادة طرح عطاء لشراء كميات من الشعير للمرة الثانية
-
وزير الداخلية يتفقد مديرية المتابعة والتفتيش
-
العيسوي: الأردن بقيادة الملك يواجه تحولات الإقليم بثوابت راسخة
-
وزارة التربية تكشف موعد البدء بتصحيح مبحث التربية الإسلامية
-
بيان من وزارة التربية بشأن امتحان التوجيهي في يومه الأول
-
مركز قلعة الكرك ينفذ مشروع تعزيز قدرات المرأة في البرلمان
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1578 حادثا خلال 24 ساعة