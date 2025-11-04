الحكومة تعلن تثبيت سعر الخبز في الاردن

10:37 ص

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، اليوم الثلاثاء، تثبيت أسعار الخبز. اضافة اعلان





وقال القضاة، إنه تم تخصيص 180 مليون دينار لدعم الخبز والاعلاف العام المقبل.