الحكومة تعلن عن أخبار سارة للمعلمين

وكشف المومني خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء الجلسة، أنَّ مجلس الوزراء اتَّخذ عدداً من القرارات لاستكمال مشاريع في المحافظات، تمَّ إقرارها خلال الزيارات الميدانيَّة التفقديَّة لرئيس الوزراء خلال الشهور الماضية.
-
أخبار متعلقة
-
الخدمات الطبية الملكية: الخميس عطلة في كافة مستشفياتنا ومراكزنا الطبية
-
الحكومة توافق على تعديل نظام الأبنية والتنظيم في عمّان لسنة 2025
-
ابو علي :132الف مكلف المسجلين بنظام الفوترة
-
الحكومة: الضمان يدرس قرارات للتخفيف على المنشآت السياحية
-
العيسوي: ثقة الأردن بمستقبله نابعة من وعي أبنائه وقيادة هاشمية لا تساوم على الثوابت
-
مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة
-
اللواء الركن الحنيطي يستقبل القائم بأعمال السفير الأمريكي في عمّان
-
مطالبة بالتفتيش على الحد الأدنى للأجور