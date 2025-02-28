الحكومة تعلن عن أسعار المحروقات لشهر آذار

الوكيل الإخباري- عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية،اليوم الجمعة، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-31آذار المقبل).

‎و استعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر شباط ومقارنتها بمثيلاتها لشهر كانون الثاني الماضي.

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‎وبعد تطبيق المعادلة السعرية على المشتقات النفطية لشهر آذار الحالي،فقد أظهرت استقراراً على أسعار بيع البنزين بنوعيه 90 و95 وانخفاض سعر بيع السولار بمقدار (15) فلساً/لتر.



‎وعليه، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية الإبقاء على سعر بنزين أوكتان 90 عند (885) فلساً/لتر و سعر بنزين أوكتان 95 عند (1110) فلساً/لتر، وتخفيض سعر السولار ليصبح (705) فلساً/لتر بدلاً من (720) فلساً/لتر.