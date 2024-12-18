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الحكومة تعلن عن حوافز للمنشآت بعد قرار رفع "الحد الأدنى للأجور"

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الأربعاء، 18-12-2024 03:27 م

الوكيل الإخباري-   كشف وزير العمل خالد البكار اليوم الأربعاء، عن حوافز للمنشآت الاقتصادية فيما يتعلق بقرار رفع الحد الأدنى للأجور.

وأوضح الوزير البكار أنه سيتم تمويل أي منشأة تقدم لبرنامج الحوافز  130 دينارا كدعم أجر العامل الشهري لمدة 6 أشهر ، فيما ستمول الحكومة المنشأة بقيمة 10  دنانير  بدل اشتراكات الضمان عن العامل و10 دنانير بدل مواصلات.

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جاء ذلك بعد أن تم رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن من 260 إلى 290 دينارا .

 

 
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