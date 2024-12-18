الحكومة تعلن عن حوافز للمنشآت بعد قرار رفع "الحد الأدنى للأجور"

وأوضح الوزير البكار أنه سيتم تمويل أي منشأة تقدم لبرنامج الحوافز 130 دينارا كدعم أجر العامل الشهري لمدة 6 أشهر ، فيما ستمول الحكومة المنشأة بقيمة 10 دنانير بدل اشتراكات الضمان عن العامل و10 دنانير بدل مواصلات.
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