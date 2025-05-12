الحكومة تعلن عن دعم يوفر نحو 20 دينارا من فاتورة الكهرباء الشهرية لاسر اردنية

الوكيل الإخباري- أطلق وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الإثنين، البرنامج الوطني لدعم القطاع المنزلي بأنظمة السخانات الشمسية، بدعم يصل إلى 50 بالمئة ضمن منحة مقدمة من وزارة البيئة والأمن الطاقي الإيطالية، وبالشراكة مع صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة التابع للوزارة، وبكلفة إجمالية تصل إلى 5 ملايين دينار.

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وأوضح الخرابشة، خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش الإطلاق، بحضور المدير التنفيذي للصندوق، رسمي حمزة، وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني المشاركة، أن البرنامج يهدف إلى دعم الأسر الأردنية ذات الدخل المحدود، حيث يستفيد من البرنامج المواطنون الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الإجمالي (للزوج والزوجة معا 750 دينارا) ولا يملكون أكثر من مركبة واحدة.



وبين أن البرنامج سينفذ على مدار 4 سنوات، ويستهدف تركيب نحو 12 ألف سخان شمسي في مختلف المحافظات، بالتوازي مع استمرار برنامج الدعم السابق الذي يقدم دعما بنسبة 30 بالمئة.



وأكد أن البرنامج يعزز عدالة توزيع الدعم الحكومي، ويمكن الأسر ذات الدخل المحدود من تقليل استهلاك الكهرباء والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، إضافة إلى تخفيف الانبعاثات الأحفورية، ضمن رؤية وطنية شاملة لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، ما يحقق الرفاه للمواطنين ويوفر نحو 20 دينارا من فاتورة الكهرباء الشهرية.