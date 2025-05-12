الإثنين 2025-05-12 12:32 م
 

الحكومة تعلن عن عطلة رسمية بمناسبة عيد الاستقلال

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
 
الإثنين، 12-05-2025 10:02 ص
الوكيل الإخباري-أصدر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، بلاغاً رسميَّاً يقضي بتعطيل جميع الوزارات والدَّوائر الرسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرسميَّة، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَّان الكبرى، والشركات المملوكة للحكومة أعمالها، يوم الأحد الموافق للخامس والعشرين من أيَّار الجاري؛ بمناسبة عيد الاستقلال التاسع والسبعين للمملكة الأردنية الهاشمية.اضافة اعلان


واستثنى البلاغ الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.
 
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