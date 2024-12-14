الحكومة تعلن عن عطلتين رسميتين بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية

وتضمن البلاغ أن يكون الخميس الموافق 26 كانون الأول 2024 عطلة رسمية للموظفين والطَّلبة المسيحيين.
واستثنى البلاغ الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.
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