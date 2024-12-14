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الحكومة تعلن عن عطلتين رسميتين بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية

عطلة
عطلة
السبت، 14-12-2024 10:22 م

الوكيل الإخباري-   أصدر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بلاغاً يقضي بتعطيل جميع الوزارات والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها يوميّ الأربعاء الموافق 25 كانون الأول 2024، والأربعاء الموافق 1 كانون الثاني لعام 2025؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

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وتضمن البلاغ أن يكون الخميس الموافق 26 كانون الأول 2024 عطلة رسمية للموظفين والطَّلبة المسيحيين.


واستثنى البلاغ الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

 
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