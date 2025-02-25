 
الثلاثاء 2025-02-25 02:09 م
 

الحكومة تعلن عن قرارات واجراءات ومشاريع كبرى قادمة

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الثلاثاء، 25-02-2025 01:20 م

الوكيل الإخباري-   أعلن وزير الاستثمار مثنى الغرايبة، الثلاثاء، عن مشاريع استثمارية كبرى في مناطق مختلفة في الأردن.

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كما أعلن الغرايبة خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، لمناقشة رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بوزارة الاستثمار، عن وجود دراسة جدوى لإنشاء مدينة ترفيهية كبرى في عمّان، حيث إنّ دراسة الجدوى ستحتاج لقرابة شهر.


وقال، إنّ المدينة الترفيهية ستكون عنصر جذب للسياح وللمواطنين.


وأعلن عن مشاريع تتعلق بـ "الناقل الوطني لجر مياه البحر الأحمر، قطار الشيدية غور الصافي العقبة لنقل البوتاس والفوسفات، دراسة جدوى لأحياء الخط الحجازي الزرقاء عمّان المطار، ستاد كرة القدم وتطوير الأراضي حوله لاستخدامات مختلفة، مدينة ترفيهية في عمّان، توسعة باص التردد السريع بين الزرقاء وعمّان، الحد من الفاقد المائي، تخزين الطاقة في سد وادي الموجب، جسر بين صويلح وناعور، توسيع سوق إربد المركزي للخضار."


وأشار إلى أن مشروع جسر بين منطقتي صويلح وناعور سيمتد العمل به 5 سنوات بمسافة 15 كيلومترا.


ولفت إلى أن مشروع توسعة سوق إربد المركزي للخضار ليصبح بمساحة 350 دونما.


وبين وجود مشاريع لإنشاء مدارس حكومية على نظام BOT، حيث ستوفر الحكومة قطعة أرض ويقوم المستثمر ببناء المدرسة.


وتابع الغرايبة، أن الحكومة ستقوم باستئجار المدرسة لمدة 20 عاما ينتهي بالتمليك للحكومة.

 
gnews

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