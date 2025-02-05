الحكومة تعلن عن قروض بدون فوائد لهذه الفئة

الوكيل الإخباري - قرر مجلس إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي برئاسة وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، تخصيص مبلغ 10 ملايين دينار من الخطة الإقراضية للعام الحالي ومنحها كقروض بدون فوائد لمربي الثروة الحيوانية للمساهمة في تمكين المربين من شراء وتأمين الأعلاف اللازمة لحيازاتهم في ظل ظروف الانحباس المطري وأثره على المراعي الطبيعية.

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