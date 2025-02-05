 
الأربعاء 2025-02-05 02:32 م
 

الحكومة تعلن عن قروض بدون فوائد لهذه الفئة

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أرشيفية
الأربعاء، 05-02-2025 01:19 م

الوكيل الإخباري - قرر مجلس إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي برئاسة وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، تخصيص مبلغ 10 ملايين دينار من الخطة الإقراضية للعام الحالي ومنحها كقروض بدون فوائد لمربي الثروة الحيوانية للمساهمة في تمكين المربين من شراء وتأمين الأعلاف اللازمة لحيازاتهم في ظل ظروف الانحباس المطري وأثره على المراعي الطبيعية.

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وقرر المجلس بحضور نائب الرئيس مدير عام المؤسسة المهندس محمد دوجان وأعضاء المجلس من القطاعين العام والخاص، شمول الأنشطة الزراعية "النباتية والحيوانية" في المناطق التابعة لشركة تطوير وادي عربة التي تستهدف أبناء المنطقة "أفراد وجمعيات" أو شركات زراعية مما يمكنهم من الاستفادة من الحصول على خدمات المؤسسة الإقراضية باعتبار هذه المناطق مستهدفة تنموياً، ما يجعلها جاذبة للمشاريع الاستثمارية التي تعود على أبناء المنطقة وتساعد في استقرارهم، وصولاً الى التنمية المستدامة المنشودة التي تتمحور حولها رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة.

 
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