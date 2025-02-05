الحكومة تعلن عن قروض بدون فوائد لهذه الفئة

وقرر المجلس بحضور نائب الرئيس مدير عام المؤسسة المهندس محمد دوجان وأعضاء المجلس من القطاعين العام والخاص، شمول الأنشطة الزراعية "النباتية والحيوانية" في المناطق التابعة لشركة تطوير وادي عربة التي تستهدف أبناء المنطقة "أفراد وجمعيات" أو شركات زراعية مما يمكنهم من الاستفادة من الحصول على خدمات المؤسسة الإقراضية باعتبار هذه المناطق مستهدفة تنموياً، ما يجعلها جاذبة للمشاريع الاستثمارية التي تعود على أبناء المنطقة وتساعد في استقرارهم، وصولاً الى التنمية المستدامة المنشودة التي تتمحور حولها رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة.
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