الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة

الوكيل الإخباري- أعلنت رئاسة الوزراء اليوم الأربعاء عن توافر شاغر وظيفة أمين عام وزارة العمل.



ودعت رئاسة الوزراء من تتوافر فيه متطلبات إشغال هذه الوظيفة التقدم بطلب من خلال الرابط الالكتروني على موقع رئاسة الوزراء.



وتاليا المهام والواجبات ومتطلبات وخصائص الوظيفة:

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