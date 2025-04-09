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الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة

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رئاسة الوزراء
 
الأربعاء، 09-04-2025 07:25 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت رئاسة الوزراء اليوم الأربعاء عن توافر شاغر وظيفة أمين عام وزارة العمل.

ودعت رئاسة الوزراء من تتوافر فيه متطلبات إشغال هذه الوظيفة التقدم بطلب من خلال الرابط الالكتروني على موقع رئاسة الوزراء.

وتاليا المهام والواجبات ومتطلبات وخصائص الوظيفة:

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