الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة

ودعت رئاسة الوزراء من تتوافر فيه متطلبات إشغال هذه الوظيفة التقدم بطلب من خلال الرابط الالكتروني على موقع رئاسة الوزراء.
وتاليا المهام والواجبات ومتطلبات وخصائص الوظيفة:
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