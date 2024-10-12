الحكومة تقرر دعم صادرات وتصنيع البندورة بـ50 دينارا للطن

11:52 م

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الوكيل الإخباري- في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج على المزارعين وانخفاض أسعار محصول البندورة وتكبد المزارعين خسائر كبيرة، وافق مجلس الوزراء اليوم على تنسيب وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، بدعم صادرات البندورة بواقع 50 دينارا للطن المعد للتصدير و50 ديناراً لمصانع البندورة عن كل طن تصنيع، وبدعم إجمالي يقدر بمليون دينار من مخصصات صندوق المخاطر ويستهدف 20 ألف طن من محصول البندورة . اضافة اعلان





وأوضح وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، أن هذا القرار يأتي لدعم صمود المزارع وتقليل الخسائر التي يتكبدها المزارعين وزيادة فرص التصدير بالإضافة إلى زيادة معدلات التصنيع، وذلك نظراً لأهمية محصول البندورة كمحصول تصديري رئيسي، وتخوفاً من عزوف المزارعين عن زراعة البندورة.

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