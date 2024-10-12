الحكومة تقرر دعم صادرات وتصنيع البندورة بـ50 دينارا للطن

وأوضح وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، أن هذا القرار يأتي لدعم صمود المزارع وتقليل الخسائر التي يتكبدها المزارعين وزيادة فرص التصدير بالإضافة إلى زيادة معدلات التصنيع، وذلك نظراً لأهمية محصول البندورة كمحصول تصديري رئيسي، وتخوفاً من عزوف المزارعين عن زراعة البندورة.
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