الحكومة تقرر منح خصومات على مخالفات السير المستحقة قبل 17 شباط

منح كل من ارتكب مخالفة سير خصماً بنسبة 30% من إجمالي قيمة المخالفات شريطة تسديدها خلال 60 يوماً؛ بهدف تشجيع السَّائقين على ترخيص مركباتهم خلال المدَّة القانونيَّة
