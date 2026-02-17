الثلاثاء 2026-02-17 08:33 م

الحكومة تقرر منح خصومات على مخالفات السير المستحقة قبل 17 شباط

إدارة السير تطلق تحذيراً لجميع السائقين
ادارة السير
 
الثلاثاء، 17-02-2026 08:17 م

الوكيل الإخباري-   مجلس الوزراء يقرِّر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام رفع مستوى السلامة المرورية والحوافز التشجيعية للسائقين لسنة 2026.

منح كل من ارتكب مخالفة سير خصماً بنسبة 30% من إجمالي قيمة المخالفات شريطة تسديدها خلال 60 يوماً؛ بهدف تشجيع السَّائقين على ترخيص مركباتهم خلال المدَّة القانونيَّة
 

 
 


إدارة السير تطلق تحذيراً لجميع السائقين

