الحكومة تقر اتفاقية لإنشاء مركز تدريب أردني ألماني لحركة العمالة

وقال المومني خلال مؤتمر صحفي، إن الاتفاقية تهدف إلى توفير فرص تعليمية وتدريبية للشباب الأردنيين لتعزيز فرصهم لدخول سوق العمل.
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