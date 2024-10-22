الحكومة تقر اتفاقية لإنشاء مركز تدريب أردني ألماني لحركة العمالة

الوكيل الإخباري - أقر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اتفاقية لإنشاء مركز تدريب أردني ألماني لحركة العمالة، وفق ما أعلنه وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني.

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وقال المومني خلال مؤتمر صحفي، إن الاتفاقية تهدف إلى توفير فرص تعليمية وتدريبية للشباب الأردنيين لتعزيز فرصهم لدخول سوق العمل.

وأضاف أن المركز يوفر فرص تعليمية للشباب الأردني خاصة المهتمين بسوق العمل الألماني، إذ جرى افتتاح المركز العام الماضي في مبنى يتبع لوزارة العمل، ويقدم حاليا خدماته التدريبية لـ 50 شابا وشابة أردنية.