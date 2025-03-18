الحكومة تقر مشروع قانون تنظيم التعامل مع الأصول الافتراضية

الوكيل الإخباري- أقرت الحكومة مشروع قانون تنظيم التعامل مع الأصول الافتراضية لسنة 2025، وفق ما أعلنه الناطق باسم الحكومة محمد المومني.

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وقال المومني، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن مجلس الوزراء أقر القانون وسيتم إرساله إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره تشريعيا.

وأضاف أن القانون يعطي الكثير من الفرص الريادية في مجال الأصول الافتراضية مع وجود حاكمية إدارية.

وأشار المومني إلى أن هناك رياديين أردنيين من الأفضل في المنطقة بمجال الأصول الافتراضية.