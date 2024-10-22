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الحكومة تقر نظاما معدلا للجمعية الخيرية لأفراد الأمن العام

أرشيفية
أرشيفية
الثلاثاء، 22-10-2024 03:28 م

الوكيل الإخباري - أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني أن مجلس الوزراء أقر نظاما معدلا لنظام الجمعية الخيرية لأفراد الأمن العام لسنة 2024.

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وقال المومني خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن القرار جاء انسجاما مع تعديل قانون الأمن العام عام 2020، والذي تم بموجبه دمج مديرية الدفاع المدني وقوات الدرك بمديرية الأمن العام.


 
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