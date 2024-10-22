الحكومة تقر نظاما معدلا للجمعية الخيرية لأفراد الأمن العام

الوكيل الإخباري - أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني أن مجلس الوزراء أقر نظاما معدلا لنظام الجمعية الخيرية لأفراد الأمن العام لسنة 2024.

اضافة اعلان

وقال المومني خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن القرار جاء انسجاما مع تعديل قانون الأمن العام عام 2020، والذي تم بموجبه دمج مديرية الدفاع المدني وقوات الدرك بمديرية الأمن العام.