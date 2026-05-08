الجمعة 2026-05-08 10:57 م

الحكومة تكشف أسباب ارتفاع أسعار اللحوم

ن
أرشيفية
 
الجمعة، 08-05-2026 07:44 م

الوكيل الإخباري- قال مساعد الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، قصي بني مصطفى، إن أسعار الغذاء عالميًا شهدت ارتفاعات نتيجة تداعيات الحرب الإيرانية، إلا أن الأسعار في الأردن لا تزال مستقرة تقريبًا على مستويات شبه طبيعية.

اضافة اعلان


وأضاف بني مصطفى الجمعة، أن الارتفاع الذي لاحظه المواطن شمل بشكل خاص اللحوم والزيوت النباتية، نتيجة تعدد مصادر هذه المواد، وارتفاع تكاليف النقل والشحن وأسعار الوقود، وفق ما أوردته قناة المملكة.


وأشار إلى أن بعض الدول المصدرة، مثل البرازيل، تستخدم الزيوت النباتية لإنتاج الإيثانول، مما زاد الطلب عليها وأسعارها محليًا.


أما اللحوم الحمراء، فارتفعت أسعارها بسبب زيادة تكاليف الأعلاف وارتفاع الطلب من دول مثل الجزائر والمغرب، إضافة إلى تأثير حركة الطيران على استيراد اللحوم من المناشئ الأساسية مثل رومانيا.


وأكد بني مصطفى أن الأردن يعتمد سياسة تنويع سلاسل الإمداد؛ لضمان استقرار السوق المحلي.


بدورها، قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في أبريل 2026 إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات، مع ارتفاع ملحوظ في أسعار الزيوت النباتية نتيجة الحرب الإيرانية وارتفاع تكاليف الطاقة.


وذكرت الفاو أن متوسط مؤشر أسعار الأغذية وصل إلى 130.7 نقطة بزيادة 1.6 % عن مارس، فيما ارتفع مؤشر أسعار الزيوت النباتية 5.9 %، بينما ارتفعت أسعار الحبوب 0.8 % فقط، وأسعار اللحوم 1.2 %، في حين انخفضت أسعار السكر 4.7 %.


وأشارت الفاو إلى توقع انخفاض مساحات زراعة القمح في 2026 نتيجة ارتفاع تكاليف الأسمدة، لكنها رفعت تقديرات إنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 إلى مستوى قياسي بلغ 3.040 مليار طن، بزيادة 6 % عن العام السابق.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

عربي ودولي عاجل ترامب يعلن عن وقف لإطلاق النار لمدة 3 أيام بين روسيا وأوكرانيا

ن

أخبار محلية "المتقاعدين العسكريين" تؤجل أقساط القروض الشخصية (السلف) لشهر أيار

f

عربي ودولي مستشار للمرشد الإيراني: السيطرة على مضيق هرمز أشبه بحيازة "قنبلة ذرية"

ب

أخبار محلية فادي أبو عريش يكتب: تضحيات في السياحة لم تؤخذ بالاعتبار

ب

أسواق ومال الدولار يتراجع أمام سلة من العملات

ي

عربي ودولي ترامب: المحادثات مستمرة لإنهاء الصراع مع إيران

ؤ

عربي ودولي اشتباك جديد في هرمز وواشنطن تنتظر رد طهران على اقتراحها لإنهاء الحرب

ي

أخبار محلية الحسين إربد بطلا لدوري المحترفين للمرة الثالثة على التوالي



 
 






الأكثر مشاهدة

 