الإثنين 2026-01-12 06:38 م

الحكومة تكشف سعر زيت الزيتون التونسي وموعد طرحه

أرشيفية
 
الإثنين، 12-01-2026 04:57 م

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن وصول الدفعة الأولى من زيت الزيتون التونسي نوع بكر ممتاز إلى مستودعاتها تمهيداً لصرفها إلى أسواق المؤسسة.

وأوضح مدير عام المؤسسة المهندس عصام الجراح في بيان اليوم الإثنين، أن الدفعة الأولى من زيت الزيتون التونسي ستكون متوفرة في جميع أسواق المؤسسة البالغ عددها 69 سوقاً بسعر 21 دينارا للجالون سعة 5 لتر بعد انتهاء الفحوصات المخبرية والحسية اللازمة لضمان جودة وسلامة الزيت قبل طرحه في الأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة.


وقال الجراح إن وزارة الزراعة منحت المؤسسة رخصة لشراء مليون لتر من زيت الزيتون المستورد، وإن باقي الكميات المتعاقد عليها سترد تباعاً إلى المؤسسة خلال الشهر الحالي حسب الشحنات والدفعات المتفق عليها مع الجانب التونسي.


وأضاف الجراح أن هذه الخطة تأتي في إطار جهود المؤسسة لتوفير بدائل متعددة للمستهلكين بأسعار مناسبة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار زيت الزيتون المحلي، وبما يحقق التوازن في السوق.


ودعت المؤسسة المواطنين إلى متابعة إعلاناتها الرسمية لمعرفة موعد طرح الزيت، مؤكدة استمرارها في تنفيذ خططها الهادفة إلى دعم الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

 
 


