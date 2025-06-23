الحكومة تكشف عن قفزة في أسعار النفط عالمياً .. تفاصيل

وبلغ معدل سعر البنزين (أوكتان 95) 746 دولارًا للطن، مقارنة مع 693 دولارًا، بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 8%.
وارتفع معدل سعر البنزين (أوكتان 90) من 672 دولارًا للطن إلى 725 دولارًا، بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 8% أيضًا.
كما ارتفع معدل سعر الديزل من 601 دولارًا للطن إلى 671 دولارًا للطن، بنسبة زيادة وصلت إلى 12%، وارتفع سعر الكاز من 629 دولارًا للطن إلى 700 دولارًا، بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 11%.
كذلك، ارتفع معدل سعر زيت الوقود من 447 دولارًا للطن إلى 484 دولارًا، بزيادة بلغت حوالي 8%.
في المقابل، انخفض معدل سعر الغاز البترولي المسال لشهر حزيران الحالي إلى 578 دولارًا للطن، مقارنة مع 595 دولارًا في شهر أيار الماضي، بنسبة انخفاض بلغت حوالي 3%.
أما سعر خام برنت فقد ارتفع في الأسبوع الثالث من شهر حزيران إلى 77 دولارًا للبرميل، مقارنة مع 71 دولارًا في الأسبوع الثاني، بنسبة زيادة وصلت إلى حوالي 5%.
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