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الحكومة تكشف عن قفزة في أسعار النفط عالمياً .. تفاصيل

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 23-06-2025 10:26 ص
الوكيل الإخباري-  شهدت الأسعار العالمية للمشتقات النفطية ارتفاعًا خلال الأسبوع الثالث من شهر حزيران الحالي، مقارنة مع معدلات الأسعار في الأسبوع الثاني من الشهر ذاته وفق ما نشرته وزارة الطاقة والثروة المعدنية .اضافة اعلان


وبلغ معدل سعر البنزين (أوكتان 95) 746 دولارًا للطن، مقارنة مع 693 دولارًا، بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 8%.

وارتفع معدل سعر البنزين (أوكتان 90) من 672 دولارًا للطن إلى 725 دولارًا، بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 8% أيضًا.

كما ارتفع معدل سعر الديزل من 601 دولارًا للطن إلى 671 دولارًا للطن، بنسبة زيادة وصلت إلى 12%، وارتفع سعر الكاز من 629 دولارًا للطن إلى 700 دولارًا، بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 11%.

كذلك، ارتفع معدل سعر زيت الوقود من 447 دولارًا للطن إلى 484 دولارًا، بزيادة بلغت حوالي 8%.

في المقابل، انخفض معدل سعر الغاز البترولي المسال لشهر حزيران الحالي إلى 578 دولارًا للطن، مقارنة مع 595 دولارًا في شهر أيار الماضي، بنسبة انخفاض بلغت حوالي 3%.

أما سعر خام برنت فقد ارتفع في الأسبوع الثالث من شهر حزيران إلى 77 دولارًا للبرميل، مقارنة مع 71 دولارًا في الأسبوع الثاني، بنسبة زيادة وصلت إلى حوالي 5%.
 
gnews

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