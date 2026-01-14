الحكومة تكشف عن موعد الانتهاء من تجهيز الملعب الجديد في عمره

12:59 م

الوكيل الإخباري- قدّرت الحكومة كلفة إنشاء ستاد الحسين بن عبدالله الثاني الدولي بقيمة 200 مليون دينار، ضمن المشاريع التي تطلقها ضمن مشروع مدينة عمرة الجديدة.





وسيكون ستاد الحسين بن عبدالله الثاني الدولي محور المدينة الرياضية، بمساحة تبلغ 1,000 دونم وسعة تصل إلى 50 ألف متفرّج، ومن المتوقع إنجازه خلال أربع سنوات.



ويأتي المشروع ضمن قطاع جودة الحياة، ضمن مبادرة (تشجيع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في المشاريع المرتبطة لتحسين نوعية الحياة)، خلال برنامج الحكومة التنفيذي للأعوام (2026-2029).



وكانت الحكومة قد أعلنت في 29 تشرين الثاني 2025 عن ملعب كرة قدم جديد باسم "ستاد الحسين بن عبدالله الثاني الدولي"، ضمن مشروع مدينة عمرة التي أطلقها رئيس الوزراء جعفر حسان.



ووفقًا للحكومة، سيتم طرح عطاء الأعمال التمهيدية للستاد الدولي خلال النصف الأول من العام 2026.



وتضم مدينة عمرة مشروع مدينة رياضية متكاملة، تشمل ستادًا دوليًا لكرة القدم سينجز عام 2029 ومدينة أولمبية إلى جانبه، بالإضافة إلى صالات مجهزة بمعايير أولمبية للرياضات المختلفة مثل كرة السلة واليد والطائرة والألعاب القتالية، وملاعب للتنس وألعاب القوى، ومضمارًا لسباق السيارات.



كما ستتضمن المدينة مرافق تجارية وخدمية، واستخدام أحدث التقنيات المتقدمة وأنظمة البث الحديثة، مع ضمان تحقيق الاستدامة من خلال توليد الطاقة ذاتيًا، والاستخدام الفعّال للمياه، والإدارة المثلى للمساحات.



