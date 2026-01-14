الأربعاء 2026-01-14 01:08 م

الحكومة تكشف عن موعد الانتهاء من تجهيز الملعب الجديد في عمره

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 14-01-2026 12:59 م
الوكيل الإخباري-   قدّرت الحكومة كلفة إنشاء ستاد الحسين بن عبدالله الثاني الدولي بقيمة 200 مليون دينار، ضمن المشاريع التي تطلقها ضمن مشروع مدينة عمرة الجديدة.اضافة اعلان


وسيكون ستاد الحسين بن عبدالله الثاني الدولي محور المدينة الرياضية، بمساحة تبلغ 1,000 دونم وسعة تصل إلى 50 ألف متفرّج، ومن المتوقع إنجازه خلال أربع سنوات.

ويأتي المشروع ضمن قطاع جودة الحياة، ضمن مبادرة (تشجيع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في المشاريع المرتبطة لتحسين نوعية الحياة)، خلال برنامج الحكومة التنفيذي للأعوام (2026-2029).

وكانت الحكومة قد أعلنت في 29 تشرين الثاني 2025 عن ملعب كرة قدم جديد باسم "ستاد الحسين بن عبدالله الثاني الدولي"، ضمن مشروع مدينة عمرة التي أطلقها رئيس الوزراء جعفر حسان.

ووفقًا للحكومة، سيتم طرح عطاء الأعمال التمهيدية للستاد الدولي خلال النصف الأول من العام 2026.

وتضم مدينة عمرة مشروع مدينة رياضية متكاملة، تشمل ستادًا دوليًا لكرة القدم سينجز عام 2029 ومدينة أولمبية إلى جانبه، بالإضافة إلى صالات مجهزة بمعايير أولمبية للرياضات المختلفة مثل كرة السلة واليد والطائرة والألعاب القتالية، وملاعب للتنس وألعاب القوى، ومضمارًا لسباق السيارات.

كما ستتضمن المدينة مرافق تجارية وخدمية، واستخدام أحدث التقنيات المتقدمة وأنظمة البث الحديثة، مع ضمان تحقيق الاستدامة من خلال توليد الطاقة ذاتيًا، والاستخدام الفعّال للمياه، والإدارة المثلى للمساحات.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

فن ومشاهير بعد أخبار تدهور حالتها الصحية.. شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها وهذا ما قالته

وزارة الصناعة والتجارة

أخبار محلية الصناعة والتجارة: 1425 شكوى استقبلتها حماية المستهلك العام الماضي

غ

منوعات 2 مليون مخدوع.. كشف حقيقة المؤثرة نيا نوار صاحبة لقب أجمل فتاة في العالم

تعبيرية

أخبار محلية الحكومة تكشف عن موعد الانتهاء من تجهيز الملعب الجديد في عمره

سلطة وادي الاردن: ٢٥ مليون م٣ دخلت السدود خلال المنخفض الجوي الاخير

أخبار محلية سلطة وادي الاردن: 25 مليون م3 دخلت السدود خلال المنخفض الجوي الاخير

مطالب شعبية بإلزام شركات التأمين شمول الكوارث الطبيعية في بوالص المركبات

أخبار محلية مطالب شعبية بإلزام شركات التأمين شمول الكوارث الطبيعية في بوالص المركبات

المعايطة: قرار ترامب لن يؤثر على الأردن .. حظر الإخوان حُسم منذ سنوات

خاص بالوكيل المعايطة: قرار ترامب لن يؤثر على الأردن .. حظر الجماعة حُسم منذ سنوات

ع

شؤون برلمانية القبلان: شركات الكهرباء تتغول على المواطن الأردني



 






الأكثر مشاهدة