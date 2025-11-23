الإثنين 2025-11-24 03:17 ص
 

الحكومة تمدد تثبيت أسعار الخبز حتى نهاية 2026

الحكومة تمدد تثبيت أسعار الخبز حتى نهاية 2026
الحكومة تمدد تثبيت أسعار الخبز حتى نهاية 2026
 
الأحد، 23-11-2025 07:16 م
الوكيل الإخباري-   قرر مجلس الوزراء تمديد العمل بقرار تثبيت أسعار الخبز حتى 31/12/2026، والاستمرار في تقديم الدعم النقدي للمخابز، بقيمة دعم متوقعة تصل إلى 109 ملايين دينار.اضافة اعلان


وذلك لضمان استقرار الأسعار ومساعدة المخابز الحجرية البالغ عددها 1100 مخبز.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي واشنطن تتهم كييف بتسريب خطة السلام وتجبرها على تقديم اعتذار علني

رسميًا: "جحا" تميمة كأس العرب 2025 في قطر

ترند رسميًا: "جحا" تميمة كأس العرب 2025 في قطر

ل

طب وصحة طبيبة: التدخين يزيد خطر متلازمة الأيض ويستلزم الإقلاع التام

الحكومة تعدل قانون وادي الأردن لتعزيز حماية المياه وتسهيل الاستثمار

أخبار محلية الحكومة تعدل قانون وادي الأردن لتعزيز حماية المياه وتسهيل الاستثمار

ستارمر وترامب يبحثان عملية التسوية السلمية في أوكرانيا

عربي ودولي ستارمر وترامب يبحثان عملية التسوية السلمية في أوكرانيا

ل

طب وصحة حقيقة العلاقة بين طقطقة الأصابع والتهاب المفاصل

ارتفاع مخزون القمح والشعير إلى 2.3 مليون طن قبل نهاية العام

أخبار محلية ارتفاع مخزون القمح والشعير إلى 2.3 مليون طن قبل نهاية العام

ل

طب وصحة كيف تؤثر البكتيريا المنزلية على صحتنا؟



 
 





الأكثر مشاهدة