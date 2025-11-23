الحكومة تمدد تثبيت أسعار الخبز حتى نهاية 2026

07:16 م

الوكيل الإخباري- قرر مجلس الوزراء تمديد العمل بقرار تثبيت أسعار الخبز حتى 31/12/2026، والاستمرار في تقديم الدعم النقدي للمخابز، بقيمة دعم متوقعة تصل إلى 109 ملايين دينار.





وذلك لضمان استقرار الأسعار ومساعدة المخابز الحجرية البالغ عددها 1100 مخبز.