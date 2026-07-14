الثلاثاء 2026-07-14 03:47 م

الحكومة تنشر أبرز ملامح مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية

الجامعة الأردنية تحافظ على موقعها ضمن أفضل 350 جامعة عالميًا
الجامعة الأردنية
 
الثلاثاء، 14-07-2026 01:30 م

الوكيل الإخباري-   نشرت وزارة الاتصال الحكومي، الثلاثاء، أبرز ملامح مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية.

اضافة اعلان


ويهدف مشروع القانون إلى مواءمة التشريعات الناظمة لعمل الجامعات مع التحول المؤسسي والتطورات التشريعية في قطاع التعليم، بعد قرار استحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.


كما يهدف إلى تنظيم شؤون التعليم في مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز قدرة الجامعات على أداء دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما ينعكس مباشرة على جودة العملية التعليمية وكفاءة مخرجاتها، إضافة إلى تمكين الجامعات من التكيف مع المتغيرات العالمية وزيادة قدرتها على المنافسة.


وفيما يتعلق بآلية اختيار رؤساء الجامعات الرسمية، يوصي مجلس أمناء الجامعة لمجلس التعليم العالي باسم رئيس الجامعة المراد تعيينه، على أن يقوم مجلس التعليم العالي بالتنسيب إلى رئيس الوزراء، في إطار تفعيل دور مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية.


كما يتضمن المشروع توسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل مختلف مؤسسات التعليم العالي، بما فيها الكليات الجامعية والكليات المتوسطة، مع عدم إجراء أي تعديل على آلية تعيين رؤساء الجامعات الخاصة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

"الوطنية لإدارة غزة": جاهزون لتسلّم مهامنا بعد حل حكومة حماس فور توفر الإمكانيات اللازمة

فلسطين شهيدان و21 مصابا خلال الساعات الماضية في قطاع غزة

إرادة ملكية

أخبار محلية إرادة ملكية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة حسان

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفيرة الأسترالية

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفيرة الأسترالية

كابيتال بنك ومبادرة "رياضة لأجل الخير" ينظمان فعاليات رياضية لموظفي البنك لدعم تعليم الأطفال الأقل حظاً

أخبار الشركات كابيتال بنك ومبادرة "رياضة لأجل الخير" ينظمان فعاليات رياضية لموظفي البنك لدعم تعليم الأطفال الأقل حظاً

الكتيبة الخاصة 101 تقيم أمسية لولي العهد بمناسبة اختتام خدمته فيها

أخبار محلية الكتيبة الخاصة 101 تقيم أمسية لولي العهد بمناسبة اختتام خدمته فيها

وزارة الخارجية

أخبار محلية الأردن يدين الاعتداء الإيراني على ناقلتي نفط تابعتين للإمارات في هرمز

مجمّع الملك الحسين للأعمال يوقّع اتفاقية تطوير مشروع بيزنس درايف بالشراكة مع شركة رؤية الأردن للتطوير العقاري

أخبار الشركات مجمّع الملك الحسين للأعمال يوقّع اتفاقية تطوير مشروع بيزنس درايف بالشراكة مع شركة رؤية الأردن للتطوير العقاري

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدين هجوما شنّته ميليشيا الحوثي بالصواريخ الباليستية استهدف السعودية



 
 






الأكثر مشاهدة

 