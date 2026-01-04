الحكومة تنعى الإعلامي جميل عازر

الوكيل الإخباري- نعى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، الإعلامي جميل عازر، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس السبت.

واستذكر المومني الدور الإعلامي البارز للفقيد، وإسهاماته المؤثرة في المشهد الإعلامي العربي والدولي.