الأحد 2026-01-04 09:19 ص

الحكومة تنعى الإعلامي جميل عازر

الإعلامي جميل عازر
الإعلامي جميل عازر
الأحد، 04-01-2026 09:15 ص

الوكيل الإخباري-   نعى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، الإعلامي جميل عازر، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس السبت.

اضافة اعلان


واستذكر المومني الدور الإعلامي البارز للفقيد، وإسهاماته المؤثرة في المشهد الإعلامي العربي والدولي.


وأعرب عن أصدق التعازي والمواساة لعائلة الفقيد وللأسرة الصحفية والإعلاميّة الأردنية، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الإعلامي جميل عازر

أخبار محلية الحكومة تنعى الإعلامي جميل عازر

الدوريات الخارجية: جميع الطرق الخارجية سالكة رغم الأجواء الماطرة

أخبار محلية ضبط مركبة تسير بسرعة 204 كم/ ساعة على طريق الأزرق

الدفاع المدني

أخبار محلية وفاة و3 إصابات بتصادم مركبتين على طريق العدسية ناعور

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

أخبار محلية الاقتصاد الرقمي تكشف تفاصيل تحديث تطبيق سند اليوم

الأرصاد الجوية للمملكة: منخفض جوي يؤثر على المملكة الجمعة المقبلة

الطقس منخفض جوي جديد قادم إلى المملكة بهذا الموعد

من هو الزعيم اللاتيني الذي أطاحت به الولايات المتحدة قبل مادورو؟

عربي ودولي من هو الزعيم اللاتيني الذي أطاحت به الولايات المتحدة قبل مادورو؟

وشدّد روبيو، المعروف باهتمامه الطويل بملفَي فنزويلا وكوبا، على أن من يقيم في هافانا ويشغل منصباً حكوميا "لابد أن يكون قلقا ولو قليلا". تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة لديها سجل حافل من التدخلات

عربي ودولي روبيو يلمح إلى أن دولة أخرى قد تكون الهدف التالي بعد فنزويلا

علم سوريا يرفرف فوق حديقة تشرين

عربي ودولي بريطانيا وفرنسا تنفذان ضربة مشتركة على منشأة لـ"داعش" في سوريا



 






الأكثر مشاهدة