الحكومة تنعى الزميل محمود أبو عبيد

واستذكر المومني، مناقب الفقيد وإسهاماته الثرية في الإعلام الأردني والعربي، إذ يُعد من الرعيل الأول في الإذاعة الأردنية وتميز بصوته الإذاعي العذب قبل أن ينتقل للعمل في عدة إذاعات عربية ويساهم في تأسيس عدد منها.
وأعرب المومني عن أصدق التعازي والمواساة لعائلة الفقيد ولعموم الأسرة الصحفية والإعلاميّة الأردنية، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
-
أخبار متعلقة
-
الخيرية الهاشمية: 248 مليون دولار دعم مقدم لغزة منذ 2002
-
مصدر: الاشتباكات مع مجموعات من المهربين لا تزال مستمرة
-
تنبيه مهم للمسافرين في مطار الملكة علياء بسبب الظروف الجوية
-
السماح للسوريين بهذه الدول الدخول للأردن دون موافقة مسبقة - اسماء
-
الحكومة توقع عقد مشروع "الناقل الوطني" للمياه
-
قرارات حكومية ترفع بيوعات الشقق في الاردن
-
فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل محطات شحن السيارات في عمّان
-
الأمن يكشف حالة الطرق وأماكن تشكل الضباب