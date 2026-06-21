الأحد 2026-06-21 10:22 ص

الحكومة: تنفيذ أحكام الإعدام بحق 6 محكومين فجر اليوم

المحكمة الادارية العليا ترد طعناً لرئيس لجنة أمانة عمان
محكمة
 
الأحد، 21-06-2026 09:34 ص
الوكيل الإخباري-   أكّد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أنّه تم فجر اليوم الأحد الموافق 21/6/2026 تنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق ستة مجرمين مُدانين في قضايا تدخل ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة بعد اكتساب الأحكام الصادرة بحقهم بالدرجة القطعية واستكمال كافة الإجراءات الدستورية والقانونية، ونفذت الأحكام تحت إشراف النائب العام لمحكمة أمن الدولة تطبيقاً لنص المادة 359 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. اضافة اعلان


 وحول تفاصيل القضايا التي ارتكبها المدانون: بيّن المومني أنّ أولى القضايا التي نُفّذ حكم الإعدام بالمُدانين بها كانت قضية خلية السلط، حيث نُفّذ حكم الإعدام بكل من المُدان محمود نايف موسى  والمُدان أنس أنور عادل صالح لتشكيلهما خلية إرهابية في عام 2018 واستشهد على إثرها المقدم معاذ خميس الدماني والوكيل علي عدنان قوقزة والرقيب هشام عبد الرحمن ضيف الله العقاربة والعريف   محمد أحمد بني ياسين والعريف محمد خالد  الهياجنة والعريف أحمد إدريس الزعبي. 

 ونفذ حكم الإعدام بالمدان إبراهيم منصور محمد والمدان بقضية إرهابية راح ضحيتها الشهيد العميد عبد الرزاق الدلابيح عام 2022 .

ونفذ الحكم كذلك بحق المدان حمزه محمود منصور ( تاجر مخدرات ) والمدان بقضية مقاومة الموظفين وإطلاق النار خلال مداهمة للمخدرات  أفضت إلى استشهاد العريف حسام طالب العبادي  في عام 2014.

ونفذ كذلك حكم الإعدام بحق المدان خالد عساف فايز (تاجر مخدرات) بعد الحكم عليه بتهمة مقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات وأدى لاستشهاد الوكيل محمد سلامة السقرات خلال مداهمة للمخدرات في عام 2017م .

وفي آخر القضايا نفذ حكم الإعدام بحق المدان إيهاب ماهر كمال ( تاجر مخدرات)  والمدان بتهمة مقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات وأفضت إلى استشهاد الملازم أول أحمد خالد الرواحنة عام 2018.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

موسيقات القوات المسلحة تقدم عرضا أمام الجماهير المؤازرة للنشامى في سان فرانسيسكو

أخبار محلية موسيقات القوات المسلحة تقدم عرضا أمام الجماهير المؤازرة للنشامى في سان فرانسيسكو

أحد أفراد حرس الحدود في القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية الجيش يحبط محاولة تسلل 5 أشخاص عبر الواجهة الحدودية الشمالية

يعقد مجلس الوزراء جلسة، اليوم الأحد، في محافظة الزرقاء، في إطار المرحلة الثانية من عقد جلساته في المحافظات، بمشاركة ممثلي الهيئات والفعاليات المحلية في المحافظة. وكان مجلس الوزراء قد استكمل عقد المرح

أخبار محلية جلسة لمجلس الوزراء بالزرقاء اليوم الأحد

موجة حر شديدة تضرب أوروبا

عربي ودولي موجة حر شديدة تضرب أوروبا

المحكمة الادارية العليا ترد طعناً لرئيس لجنة أمانة عمان

أخبار محلية الحكومة: تنفيذ أحكام الإعدام بحق 6 محكومين فجر اليوم

مبنى جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار محلية البلقاء التطبيقية تعلن انتهاء التسجيل لامتحان التأهيل لغايات التجسير

الوكيل الإخباري- في خبر حزين جدا، أعلنت الفنانة المصرية نهى صالح وفاة شقيقها الوحيد خالد.

فن ومشاهير الموت يؤلم فنانة شهيرة- صورة

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في الأردن اليوم

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الخضار والفواكه في الأردن اليوم



 
 






الأكثر مشاهدة

 