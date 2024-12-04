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الحكومة تهيب بالأردنيين المقيمين والمتواجدين في كوريا

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الأربعاء، 04-12-2024 01:14 م
الوكيل الإخباري-   أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنها تتابع أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في جمهورية كوريا بعد تطورات الأحداث الأخيرة هناك.اضافة اعلان


وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية وسفارة المملكة في سيؤول تتابع أوضاع الجالية الأردنية في جمهورية كوريا بعد تطورات الأحداث الأخيرة في البلاد، مؤكداً أنهم جميعاً بخير. 

وبين السفير القضاة أن الوزارة  تهيب بجميع المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في كوريا، ضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق التجمعات والتقيد التام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية في كوريا حفاظاً على سلامتهم. 

ودعا السفير القضاة المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في جمهورية كوريا إلى التواصل مع الوزارة لطلب المساعدة على مدار الساعة عبر الأرقام التالية:

رقم الخط الساخن للسفاره الأردنية في سيؤول 
+821049980962
و وحدة مركز العمليات في الوزارة:
00962799562903
00962799562471
00962799562193
أو عبر البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: [email protected]
 
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