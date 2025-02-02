الحكومة توافق على أسس تخصيص الوحدات السكنية وأثمانها للمواطنين في وادي الأردن

04:06 م

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الوكيل الإخباري- قرر مجلس الوزراء الموافقة على قرار مجلس إدارة سلطة وادي الأردن المتضمن الموافقة على أسس تخصيص الوحدات السكنية وأثمانها للمواطنين في مناطق وادي الأردن، اضافة اعلان



وتأتي هذه الأسس لتراعي معايير العدالة بين المقيم وغير المقيم والمستفيد وغير المستفيد وتحديد أولويات التخصيص وطرق تسديد أثمان الوحدات السكنية كما نص عليها قانون تطوير وادي الأردن تحقيقا للعدالة الاجتماعية وتنمية وتطوير وادي الاردن ضمن استراتيجية سلطة وادي الاردن وتحقيق اهداف التنمية الاقتصادية .