الحكومة توافق على أسس تخصيص الوحدات السكنية وأثمانها للمواطنين في وادي الأردن

وتأتي هذه الأسس لتراعي معايير العدالة بين المقيم وغير المقيم والمستفيد وغير المستفيد وتحديد أولويات التخصيص وطرق تسديد أثمان الوحدات السكنية كما نص عليها قانون تطوير وادي الأردن تحقيقا للعدالة الاجتماعية وتنمية وتطوير وادي الاردن ضمن استراتيجية سلطة وادي الاردن وتحقيق اهداف التنمية الاقتصادية .
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