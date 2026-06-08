الحكومة توافق على اتفاقية تمويل برنامج لإصلاح القطاع الصحي بقيمة 400 مليون دولار

ويعد برنامج إصلاح القطاع الصحي المبني على النتائج، أحد البرامج الإصلاحية الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق الصحي الحكومي، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
ويركز البرنامج على مزيد من التطوير لأنظمة الحوكمة المالية والإدارية في مستشفيات وزارة الصحة، وتحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، وتعزيز التحول الرقمي والربط الإلكتروني للخدمات الصحية؛ بما يسهم في رفع كفاءة النظام الصحي، وتحسين الوصول إلى خدمات صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين، وسيتم تنفيذه حتى عام 2030م.
ويعتمد البرنامج، الذي يتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وأولويات تطوير القطاع الصحي، على منهجية التمويل المرتبط بتحقيق نتائج ومؤشرات أداء محددة وقابلة للقياس، بما يضمن توجيه الموارد نحو تحقيق أثر ملموس ومستدام في القطاع الصحي.
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