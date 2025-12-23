الثلاثاء 2025-12-23 12:30 م

الحكومة توافق على اتفاقيَّة لتسديد مديونية مستشفى الملك المؤسس

الوكيل الإخباري- اعلن مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي عن توفر فرص تدريبية للأردنيين وغير الأردنيين ضمن برنامج الزمالة حسب الشروط المبية أدناه.
مستشفى الملك المؤسس
الوكيل الإخباري-  قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على اتفاقيَّة لتسديد مديونية مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي المترتبة على المعالجات الطبية.

وبحسب الاتفاقيَّة، ستقوم الحكومة بدفع 10 ملايين دينار للمستشفى خلال الشَّهر الجاري، كما ستلتزم بدفع مبلغ 3 ملايين دينار شهريَّاً بدءاً من مطلع العام المقبل؛ ولحين سداد كامل المبلغ المقدر بقُرابة 39,600 مليون دينار، وبما يسهم في تمكين المستشفى من استدامة تقديم خدماته.


ويأتي القرار في إطار جهود الحكومة الرَّامية إلى تسديد جميع المتأخِّرات المتراكمة منذ سنوات سابقة لصالح الجهات المختلفة، حيث قامت الحكومة منذ تشكيلها في شهر أيلول عام 2024 بتسديد ما يقارب 600 مليون دينار من أصل أكثر من مليار دينار تراكمت سابقاً، وستعمل على تسديد ما تبقَّى منها على مدى السَّنوات الثلاث المقبلة.

 
 


