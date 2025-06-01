الأحد 2025-06-01 09:04 م
 

الحكومة توافق على اتفاقية مشروع دعم اعتماد التنقل الكهربائي في الأردن

توضيحية
توضيحية
 
الأحد، 01-06-2025 07:28 م
الوكيل الإخباري-   قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على اتفاقية مشروع اعتماد التنقل الكهربائي في الأردن من خلال تطوير المعايير الوطنية ونشرها بين كل من وزارة البيئة ومؤسسة المواصفات والمقاييس في المملكة الأردنية الهاشمية والمكتب القطري للمعهد العالمي للنمو الأخضر في الأردن.اضافة اعلان


ويهدف المشروع إلى تطوير المعايير الوطنية لسلامة وشحن المركبات الكهربائية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية وتقديم التدريب وبناء القدرات لأصحاب المصلحة الرئيسيين بشأن معايير المركبات الكهربائية، وإنشاء إطار تنظيمي منظم للنقل الكهربائي في الأردن وزيادة قدرة الهيئات التنظيمية وزيادة الاستثمار في البنية التحتية للمركبات الكهربائية وزيادة ثقة المستهلك في الانتقال إلى السيارات الكهربائية.

ويتضمن المشروع دورات تدريبية لبناء وتعزيز القدرات لمتدربين من الجهات الحكومية ذات العلاقة وورش عمل وتصميم منصات على الإنترنت؛ لنشر المواد التدريبية المطورة من أجل بناء القدرات في مجال المعايير المعتمدة لسلامة وشحن المركبات الكهربائية.
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

3 شهداء بينهم طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة بقصف على المواصي

فلسطين 3 شهداء بينهم طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة بقصف على المواصي

جانب من الاجتماع

أخبار محلية العقبة: مسح ترددي لتفعيل الخدمات المتطورة في عدادات المياه الرقمية

جيش الاحتلال

فلسطين جيش الاحتلال يقرر توسيع عملياته العسكرية بجنوب وشمال غزة

تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

اقتصاد محلي تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

تعبيرية

أخبار محلية صدور الموافقة بالجريدة الرسمية على مذكرة تفاهم بالمجال السياحي بين الأردن وكينيا

ارتفاع الاسترليني أمام الدولار واليورو

أسواق ومال ارتفاع الاسترليني أمام الدولار واليورو

جانب من الاجتماع

أخبار محلية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة تجتمع في عمان



 
 





الأكثر مشاهدة