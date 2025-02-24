 
الإثنين 2025-02-24 11:13 م
 

الحكومة توجه رسالة للعاملين في القطاع العام

الحكومة توجه رسالة للعاملين في القطاع العام
رئاسة الوزراء
الإثنين، 24-02-2025 09:48 م

الوكيل الإخباري-   وجّه وزير دولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك رسالة إلى العاملين في القطاع العام في فيديو مصوّر نشرته حسابات تحديث القطاع العام على منصات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع صدور النظام المعدّل لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام  في الجريدة الرسمية في عدد خاص اليوم الاثنين.

وأكد أبو صعيليك أن موظفي القطاع العام هم العامل الأساس في إنجاح المنظومة التحديثية للقطاع العام، وإبراز القيم الأردنية الأصيلة في استقبال المواطنين وتقديم الخدمة بجودة ويسر، وفقاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بضرورة أن يكون التحديث الإداري رافعاً أساسياً للتحديث الاقتصادي والسياسي.

وقال أبو صعيليك إن منظومة الموارد البشرية جاءت بمبادئ إصلاحية، أهمها التخطيط الاستباقي للموارد البشرية، والانتقال في مبدأ الترقية المرتبط بمرور الزمن إلى الترقية المعتمدة على الكفايات، إلى جانب تحديد الراتب للموظف بناء على الأهمية النسبية للوظيفة.

وأضاف أن تقييم الأداء في القطاع العام أصبح مرتبطاً بمقدار ما يحققه الموظف من أهداف الدائرة التي يعمل بها بدلاً من التقييم التقليدي للأداء.

وكان مجلس الوزراء قد أقّر النظام المعدّل لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2025  بعد أن تم تشكيل لجنة مختصة من هيئة الخدمة والإدارة العامة، ووحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء، وبعد عقد العديد من اللقاءات التشاورية مع المعنيين والخبراء المختصين، واستقبال ملاحظات تفصيلية من 50 وزارة ودائرة حكومية حول النظام.

اضافة اعلان

 

 
gnews

أحدث الأخبار

ترامب

عربي ودولي ترامب لا يرغب في تحول الأزمة الأوكرانية إلى حرب عالمية ثالثة ويحذر منها

إغلاق جسور في عمان

أخبار محلية إغلاق جسور في عمّان تحسبا للانجماد المتوقع- أسماء

ارشيفية

فلسطين الجيش الإسرائيلي يتحدث عن عدوانه في جنين

نتنياهو

فلسطين إعلام إسرائيلي: استعدادات لبدء مناقشات المرحلة الثانية من الاتفاق

نتنياهو

فلسطين تحذيرات لنتنياهو من خطورة عدم الإفراج عن الأسرى

الحكومة توجه رسالة للعاملين في القطاع العام

أخبار محلية الحكومة توجه رسالة للعاملين في القطاع العام

غزة

فلسطين مصادر مطلعة: إسرائيل تريد عمليات تبادل بلا "مراسم تسليم"

الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام



 




الأكثر مشاهدة